شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشواط تدشّن موسم سباقات مضمار «أبوظبي للفروسية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يستهل مضمار نادي أبوظبي للفروسية اليوم أولى سباقاته لموسم 2023-2024، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بحلة جديدة وخطط تطويرية يترقبها الملاك والفرسان والمدربون والجمهور.

يتضمن الحفل الأول في الموسم 6 أشواط منها 5 للخيول العربية الأصيلة، وخصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع جوائز مالية تبلغ 515 ألف درهم يتنافس عليها 87 خيلاً.

ويقام سباق تحضيري كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الشوط الرابع والرئيسي، لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 125 ألف درهم، ومن أبرز المشاركين «أجرد عذبة» لياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري، و«مجيب» للأصايل بإشراف دينيس أوبرين، و«بركة» لسلطان علي بإشراف أحمد بن حرمش، و«أشتون تورتيس» لزياد كلداري بإشراف إبراهيم أصيل، و«حميم» لإسطبلات العجبان بإشراف عبدالله الحمادي.

وتبدأ الأمسية عند الخامسة مساء بسباق المبتدئة لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم، ويتواصل تحدي المبتدئة في الشوط الثاني البالغة مسافته 1400 متر بمشاركة مجموعة من الخيول العربية وتبلغ جوائز هذا الشوط 80 ألف درهم، وتقام الجولة الأولى بالمضمار على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 70 ألف درهم.

ويشارك 15 خيلاً في خامس الأشواط، وتبلغ جوائزه المالية 80 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط السادس المخصص للمهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول تتنافس على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

وأكد علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أن النادي أكمل كافة التحضيرات لإقامة وتنظيم السباق، مشيراً إلى أن الفترة الماضية، شهدت عملاً مكثفاً لتجهيز المضمار لاستقبال خيول السباق والمدرجات لاستقبال جماهير النادي.

