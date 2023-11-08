شكرا لقرائتكم خبر عن فوز خورفكان والحمرية والبطائح في دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت مباريات الجولة السادسة من دوري كرة قدم الصالات عن فوز الحمرية على مليحة 2-1، وسجل للحمرية محسن طيرم وأحمد عبد الله الصالح، ولمليحة، سند علي.

وفاز البطائح على دبا الحصن 3-1، سجل للبطائح عبد القادر حاج الصديق ومحمد عبيد وخالد الحمادي، وسجل للحصن محمد اليحيائي.

كما فاز خورفكان برباعية نظيفة على اتحاد كلباء، وتبادل تسجيل الأهداف أحمد جاسم وسعود خالد وحسين مال الله ومعاذ محمد.

وبهذه النتائج، واصل خورفكان الانفراد بالمركز الأول والصدارة برصيد 14 نقطة، وتقدم البطائح إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وتقدم الحمرية إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وتراجع دبا الحصن إلى المركز الرابع برصيد 8 نقاط، وحل اتحاد كلباء خامساً برصيد 7 نقاط، وجاء مليحة في المركز السادس والأخير برصيد نقطة، كسبها من التعادل مع خورفكان في الدور الأول، ومازال هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق حلاوة الفوز بعد مرور 6 جولات من الدوري.