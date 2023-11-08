شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني كريسبو يقود العين بدلاً عن شرودر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

سيقود الأرجنتيني هيرنان كريسبو نادي العين بديلاً للهولندي ألفريد شرودر الذي أنهى «الزعيم» العلاقة به أمس الأربعاء.

وذكر نادي العين عن اتفاق مبدئي مع كريسبو وسيكون في الإمارات خلال الأيام المقبلة، لتوقيع العقد النهائي مع العين.

وتم ترشيح كريسبو النجم السابق لمنتخب الأرجنتين لقيادة العين، بعدما خاض تجارب عدة آخرها مع الدحيل القطري، وإن كان أقيل مؤخراً من منصبه بعد الخسارة الآسيوية أمام النصر السعودي.

وجاءت إقالة الهولندي شرودر مفاجئة وبشكل غير متوقع، ولاسيما أنها جاءت بعد ساعات من تأهل العين إلى دور ال16 لدوري أبطال آسيا، بعد تحقيقه 4 انتصارات على التوالي في دور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

كما أن العين يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين عن الوصل المتصدر، ولم يخسر سوى مباراتين في 14 مباراة في كافة المسابقات.

وحسب ما تردد، فإن إنهاء العقد كان أشبه بالإقالة، ولاسيما أن علاقة المدرب الهولندي بإدارة الشركة لم تكن جيدة، هذا عدا عن أخطاء فنية ارتكبها في بعض المباريات، وخلافه مع عدد كبير من لاعبي الفريق.

وكان نادي العين أكد في بيان «التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي الفريد شرودر حول إنهاء التعاقد بالتراضي، وذلك لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون مع منظومة العمل بالنادي».

وتابع البيان «الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيتم خلال الساعات القادمة».