شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التجديف يشارك في بطولة آسيا بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه وفد منتخب الإمارات لرياضة التجديف الحديث، الأربعاء، إلى مدينة تشينغداو الصينية استعداداً لخوض منافسات بطولة آسيا للتجديف البحري «رجال» التي تقام منافساتها السبت والأحد المقبلين.

وتأتي المشاركة في الحدث الآسيوي استمراراً لاهتمام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بتطوير قدرات لاعبي المنتخب الوطنية وتوفير الفرص لهم لإبراز قدراتهم والمنافسة في كبرى البطولات، خاصة بعد النتائج التي تحققت على الصعيد القاري في شهر إبريل الماضي في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي التي أقيمت في تايلاند. ويمثل المنتخب في البطولة الآسيوية الثلاثي، أحمد خميس الحمادي، وخميس غانم الشامسي، وحمد سعيد المطروشي، والذين يملكون سجلاً مشرفاً من النتائج والإنجازات مع المنتخبات الوطنية وفريقهم نادي الحمرية، ويرافقهم في المدرب الجزائري سيد علي واضح.

ومن المنتظر أن يخوض أحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي منافسات فئة زوجي الرجال، بينما يشارك حمد سعيد المطروشي في منافسات الفردي، حيث ستجرى المنافسات على مدار يومين في مسارين مختلفين الأول القصير «2.8 كم» والثاني الطويل «6 كم».

وخضع ثلاثي المنتخب لبرنامج تأهيل داخلي في نادي الحمرية بإشراف مهدي قريدي المدير الفني في اتحاد الإمارات للشراع والتجديف والمدرب سيد علي واضح وذلك بعد عودة الثنائي الحمادي والشامسي من بطولة العالم في إيطاليا والمطروشي من هانغتشو.