عبدالرحمن العبود يعود للمشاركة في تدريبات الاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد عبدالرحمن العبود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد رحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو الذي قررت الإدارة إنهاء التعاقد معه بسبب نتائج الفريق.

أعلن نادي الاتحاد إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بسبب نتائج الفريق السيئة خلال الفترة الأخيرة وفشله في تحقيق الفوز بآخر 5 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

رسميًا.. اتحاد جدة يعلن رحيل البرتغالي نونو سانتو:

أعلن نادي اتحاد جدة رحيل البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتولى حسن خليفة المهمة الفنية لحين التعاقد مع مدرب جديد.

كتب الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي علي منصة "إكس": "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول".

أضاف النادي في البيان الصادر عنه: "وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسئولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يُلبي تطلعات وطموحات جماهيره، وتتوجه إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة".