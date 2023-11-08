معتمد جمال: "واجهنا ظروفًا صعبة قبل مواجهة بيراميدز"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أم الأمور كانت صعبة قبل مباراة بيراميدز لكنه سعيد للغاية بحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر.

قال معتمد جمال في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “لم يكن من الممكن أن أتحدث قبل المباراة، لدينا إصابات كثيرة والكثير من المشاكل، وأشكر اللاعبين بشدة والجميع أراد التواجد وبدلوا أقصى ما لديهم من أجل الفوز بهذه المباراة”.

تابع: “من نهاية الشوط الثاني هناك حوالي 6 أو 7 لاعبين متواجدين داخل الملعب، كانوا بعيدين عن المشاركة لفترة طويلة، لكن كان لدي أمل مستمر في تحقيق الفوز لأننا عملنا بجهد كبير خلال الفترة الماضية”.

أضاف معتمد جمال: “غيرنا في مراكز اللاعبين مضطرين، اليوم أوباما لعب في 4 مراكز داخل الملعب”.

وأكمل: “عندما تحدث معي كابتن حسين لبيب وكابتن أحمد سليمان لم يكن لدي أي خلفية عن الأمر ولم أترك المقاولون بسبب الزمالك”.

أردف: “لا يمكنني أن أرفض وطلب الزمالك وتحملت المسئولية في اليوم التالي مباشرة”.

أتم: “قمنا بإعداد الفريق خلال اليومين الماضيين لركلات الترجيح، سنفرج اليوم بالفوز ثم نناقش ماسيحدث مستقبلًا”.