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ريال مدريد يتقدم على سبورتنج براجا في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة -  أنهى فريق الشوط الأول متقدمًا على سبورتنج براجا بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات في بطولة .

 سجل إبراهيم دياز هدف ريال مدريد الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 27، وشهد نصف اللقاء الأول إهدار العديد من الفرص على كلا المرميين.

 بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

 حارس المرمى: كيبا.

 الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

 الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

 الهجوم: فينيسيوس جونيور، براهيم دياز، رودريجو.

 ويتربع ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن نابولي الوصيف، بينما يأتي فريق سبورتنج براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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