أرسنال يتقدم على إشبيلية بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق أرسنال على إشبيلية بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الإمارات معقل الفريق الإنجليزي لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل لياندرو تروسارد هدف أرسنال الوحيد الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

بدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايا

الدفاع: تومياسو- جابرييل- ساليبا - بن وايت

الوسط: رايس - جورجينهو - هافيرتز

الهجوم: ساكا - تروسارد - مارتينيلي.

بينما بدأ إشبيلية اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دميتروفيتش

الدفاع: خوان لويس - بادي - غوديلج - انريكي

الوسط: فيرناندو- جوردن - سو - لاميلا - بيدروسا

الهجوم: يوسف النصيري

ويحتل فريق أرسنال صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن فريق لانس، بينما يأتي إشبيلية في المركز الثالث بنقطتين فقط، بفارق الأهداف عن إيندهوفن الهولندي الذي يقبع في المركز الرابع بنفس رصيد النقاط.