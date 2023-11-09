شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: بعض لاعبى الزمالك شاركوا أمام بيراميدز رغم عدم الجاهزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق نادى الزمالك أن فوز اليوم على بيراميدز جاء بصعوبة بالغة بسبب الأزمات التي تتواجد بين لاعبو الفريق من غيابات وإصابات.

وأوضح معتمد جمال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 قائلا: "هناك لاعبين شاركوا في المباراة لم يكونوا جاهزين 100% و قمنا بإعداد اللاعبين لتسديد ركلات الجزاء ولكن داخل أرض الملعب تم التغيير بسبب عدم قدرة بعض اللاعبين".

وأشار معتمد جمال أن توليه مهمة قيادة فريق الزمالك جاء منذ 48 ساعة فقط حيث تلقى أتصالا هاتفيا من قبل حسين لبيب رئيس النادى وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام للكرة وهذا الامر لم يعلم عنه شيئا من قبل حيث الجميع قام بربط الاحداث برحيلى عن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب ولكن السبب الرئيسى هو سبب فنى فقط .

وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.