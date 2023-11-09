نتائج مباريات اليوم الأربعاء 11 / 8 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 11 / 8 / 2023 إقامة مباريتان حيث أستضاف سيراميكا نظيره الاهلى ضمن مباريات بطولة دورى Nile وألتقى الزمالك مع بيراميدز ببطولة كأس مصر.

الزمالك يهزم بيراميدز 4 - 3 ويتأهل لمواجهة الأهلى بنهائى الكأس.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.