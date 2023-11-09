شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مكافأة تعادل ضعف اللائحة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على صرف مكافأة للاعبين بما يوازى ضعف اللائحة بعد الفوز على بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس مصر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

وتنص لائحة الزمالك على صرف 30 ألف جنيه للاعبين في حالة الفوز أي أن ضعف الرقم يصل إلى 60 ألف جنيه.

وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112".