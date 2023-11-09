شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك والجهاز الفنى يحتفلون مع الجماهير بعد التأهل لنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع جماهير الأبيض التي تواجدت باستاد القاهرة الدولي، عقب تأهل الفريق لنهائي كأس مصر. وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للجماهير للاحتفال معهم عقب انتهاء المباراة وفوز الزمالك، وهتفت الجماهير لجميع اللاعبين عقب التأهل للمباراة النهائية. وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

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