شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يتوجه لغرفة خلع الملابس لتهنئة اللاعبين بالفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك الذين حضروا مباراة بيراميدز إلى غرفة خلع الملابس بعد المباراة لتهنئة اللاعبين بالفوز على الفريق السماوى والتأهل إلى نهائي كأس مصر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.