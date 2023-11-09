شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يتوجه لغرفة خلع الملابس لتهنئة اللاعبين بالفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك الذين حضروا مباراة بيراميدز إلى غرفة خلع الملابس بعد المباراة لتهنئة اللاعبين بالفوز على الفريق السماوى والتأهل إلى نهائي كأس مصر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.
وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.
بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.
سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".
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