شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة بيراميدز تشحن بطارية سامسون بالتهديف بعد 385 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت مباراة الزمالك وبيراميدز البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأبيض للتهديف بعد غياب 385 يوماً،حيث سجل اللاعب البنينى الهدف الثالث في الدقيقة "101" من عمر المباراة.

واستطاع سامسون تسجيل أول أهدافه مع الزمالك في 22 أكتوبر 2022 في شباك سموحة خلال المباراة التي حسمها الفريق الأبيض بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الموسم الماضي.

بينما عاد ناصر منسي مهاجم الزمالك للتسجل في مع القلعة البيضاء بعد 123 يوماً، حيث سجل اللاعب الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 112.

وسجل ناصر منسي آخر أهدافه مع الزمالك في شباك فيوتشر في المباراة التي انتهت 3-2 بالموسم المنصرم من الدوري بتاريخ 8 يوليو 2023.

حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".