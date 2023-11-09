اخبار الرياضه

أهداف مباريات اليوم الأربعاء 11 / 8 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأربعاء 11 / 8 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 11 / 8 / 2023 إقامة مباريتان حيث أستضاف سيراميكا نظيره الاهلى ضمن مباريات بطولة دورى Nile وألتقى الزمالك مع بيراميدز ببطولة كأس مصر.

الزمالك يهزم بيراميدز 4 - 3 ويتأهل لمواجهة الأهلى بنهائى الكأس.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements