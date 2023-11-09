شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد عقب تصديه لركلتى جزاء أمام بيراميدز: لست راضيا عن أدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك أنه قام بالتدريب منفردا عقب مشاهدة بعض الفيديوهات الخاصة بأفضل اللاعبين بفريق بيراميدز قبل اللقاء.

وأضاف محمد عواد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 قائلا " لا أريد الحديث عن اللقاء ولست راضى عن أدائى في اللقاء وهناك بعض الأخطاء سوف أعمل على تصحيحها خلال المرحلة المقبلة وسعيد بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر ".

وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112".