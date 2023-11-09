شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: باتشيكو لا يتحمل الخسارة من الزمالك.. والتحكيم السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، إن الإدارة لا تحمل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، الخسارة من الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد أنتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل (3 - 3) فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

أضاف المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، إن باتشيكو أدار المباراة بشكل جيد، وبيراميدز كان ندًا قويًا للزمالك، رغم تعرض أحمد توفيق للطرد فى الدقيقة 79، واستكمال اللقاء بـ 10 لاعبين.

تابع المصدر، إن التحكيم السبب فى خسارة بيراميدز للمباراة، خاصة وإن هناك العديد من الأخطاء التى ارتكبت وأثرت على سير اللقاء، مما أدى للخسارة.

وتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.