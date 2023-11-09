شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل مع حسين لبيب بفوز الزمالك على بيراميدز بغرفة الملابس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك احتفالات لاعبى الفريق في غرفة خلع الملابس مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى بعد الفوز على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بكأس مصر.

حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".



شيكابالا