شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض "شيتوس" المدير الفنى لمنتخب 2005، أنه لن يجامل أحدا بضم أبنائه في المنتخب، وباب المنتخب مفتوح للاعبين الأفضل في مراكزهم من كل الأندية.

رفض الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، التفاوض مع مسئولى القلعة البيضاء حول الشرط الجزائى فى عقده، وذلك بعد توجيه الشكر له وإقالته من تدريب الفريق، لسوء النتائج فى الفترة الأخيرة.

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