شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان بعد الفوز على بيراميدز: نقول مبروك لما نكسب البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن رضاه بعد الفوز على بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس مصر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" الحمد لله ومبروك نقولها لما نكسب البطولة".

حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".