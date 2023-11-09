شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: فوزنا على بيراميدز لأننا الزمالك وهذه رسالتى إلى الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق الأبيض قدم مباراة قوية أمام بيراميدز وتأهل لنهائي بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

وقال نبيل عماد دونجا في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة لأننا الزمالك ونلعب حتى الدقيقة الأخيرة، وكنا نرغب في التأهل لإسعاد الجماهير وأشكرهم على الدعم والمساندة".

وتابع قائلاً : "اللقاء كان ممتعاً بالنسبة لنا كلاعبين وكان من الواضح للجميع بأننا نرغب في تحقيق الفوز ولكن الهدف الأول تسبب فى إرباك اللاعبين، وأهدرنا العديد من الفرص وفى النهاية نجحنا فى حسم التأهل".

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".