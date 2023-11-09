شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالزمالك: ليس دورى التفكير للاعبين.. وسامسون اجتهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد ، مدير الكرة بنادي الزمالك ، أن القرارات التي اتخذها بشأن ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري والحارس محمد صبحي أمر طبيعي لأنه لن يقبل الخروج عن النص.

وقال عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية، إن دوره لا يتمثل في التفكير للاعبين دوليين أمامهم معسكر مهم لمنتخب مصر ولكن دوره فرض الانضباط والنظام.

وأشار إلى أن البنيني سامسون أكينيولا اجتهد في التدريبات بشكل مستمر رغم خروجه من حسابات المدرب السابق خوان أوسوريو وحاول خوض التدريبات منفرداً للوصول للياقة بدنية مناسبة لخوض المباريات.

نجح فريق الزمالك في العودة من بعيد وتحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

تقدم فريق بيراميدز بهدف فيستون كالالا مايلي في الدقيقة 5، وسجل نبيل دونجا هدف تعادل الزمالك بالدقيقة 91، وتقدم مصطفى فتحي بالهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 93، وسجل سامسون أكينيولا هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 101، وأحرز محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 108، وسجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 112.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.