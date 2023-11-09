يوروبا ليغ: ليفربول وروما وليفركوزن لحسم التأهل

الرياص - اسماء السيد - كيشيناو: يتطلع ليفربول الانكليزي وباير ليفركوزن الالماني وروما الايطالي الى حسم تأهلهم الى الدور الثاني من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروباليغ" عندما يواجهون تباعا تولوز الفرنسي وسلافيا براغ التشيكي وقره باغ الاذربيجياني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

في تولوز، يحتاج الريدز لتحقيق الفوز لضمان تأهله الى الدور الثاني، بعد ان حصد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من 3 مباريات، ليتبوأ صدارة المجموعة الخامسة بفارق خمس نقاط عن كل من أونيون سانت جيلواز البلجيكي وتولوز اللذين يتنافسان عن المقعد الثاني المؤهل.

ورغم انخراطه في المعركة القاسية على لقب الدوري الانكليزي، حيث يحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر بعدما تفادى الاحد خسارة وشيكة امام لوتون 1 1 بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر الكولومبي لويس دياس ليهدر نقطتين مهمتين، الا انّ سياق النتائج لفريق المدرب الالماني يورغن كلوب في المسابقة الاوروبية الثانية من حيث الاهمية اكدّ رغبته بالتعاطي بكل جدية مع فرصة باحراز اللقب.

وفي ظل اقترابه كثيرا من التأهل الى الدور الثاني، قد يلجأ كلوب الى المداورة في التشكيلة لاراحة بعض نجومه، وهو ما قد يسمح للفريق الفرنسي باستغلال ذلك لمحاولة انتزاع نتيجة ايجابية، على الرغم من انّ الاحوال الفنية لتولوز ليست مثالية، إذ يحتل المركز 14 في ترتيب "ليغ 1" برصيد 11 نقطة، ذلك فضلا عن خسارته في لقاء الذهاب امام النادي الانكليزي بنتيجة قاسية 1 5.

كما يدخل الفريق الفرنسي الى المواجهة الاوروبية بعد سلسلة من خمس هزائم متتالية، مما يجعل ليفربول مرشحا فوق العادة لانتزاع فوزه الرابع وحسم تأهله الى الدور المقبل.

طموح روما مع مورينيو

في ظل ابتعاده عن المراكز الامامية في الدوري الايطالي، يعوّل روما من جديد على المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو للذهاب بعيدًا في المسابقة القارية بهدف انقاذ موسم فريق العاصمة.

مورينيو، في ثالث مواسمه مع روما، سبق ان قاد الفريق الى لقب مسابقة كونفرنس ليغ، ومن ثمّ الى نهائي يوروبا ليغ قبل ان يخسر بركلات الترجيح امام اشبيلية الاسباني المتخصص بإحراز لقب هذه المسابقة.

لكن محليا، لا تزال معاناة روما تحت قيادة مورينيو لشق طريقه نحو المراكز الاربعة الاولى مستمرة بعد احتلال المركز السادس في الموسمين الماضيين. وفي الموسم الحالي، يحتل روما المركز السابع بعد 11 مرحلة بفارق 11 نقطة عن انتر المتصدر، ولم يأت ذلك سوى بعد فوز بشق الانفس على ليتشي 2 1 على الملعب الاولمبي الاسبوع الماضي.

لكن أوروبيا، تبدو فرص روما اكثر قابلية للتحقق، إذ يحتل صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وسيكون قادرًا على حسم تأهله في حال فوزه او تعادله امام سلافيا براغ ثاني الترتيب (6)، إذ يتقدم بفارق 8 نقاط عن سيرفيت السويسري وشيريف المولدوفي اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع.

وسيطمح روما لتكرار فوزه في لقاء الذهاب على الفريق التشيكي 2 0، لكن هذه المرة ستكون المهمة أصعب حيث يزوره في ملعبه.

ليفركوزن للعلامة الكاملة

ويتطلع باير ليفركوزن الذي يقدم افضل مواسمه منذ حوالى 20 عاما، الى الاحتفاظ بالعلامة الكاملة وحسم تأهله مبدئيًا عندما يحلّ ضيفا على قره باغ.

ولا يزال فريق المدرب الاسباني تشابي الونسو صامدا في صدارة ترتيب الدوري الالماني بعد مرور 10 مراحل، بـ 28 نقطة من 30 ممكنة، ومن دون اي خسارة، وبتسعة انتصارات وتعادل وحيد كان امام بايرن ميونيخ حامل اللقب 2 2.

أوروبيا، واصل ليفركوزن عروضه الكبيرة وتمكن من الفوز بمبارياته الثلاث وكان آخرها على كاراباغ نفسه بنتيجة مذلّة 5 1 قبل اسبوعين ليحتل صدارة المجموعة الثامنة بتسع نقاط بفارق 3 نقاط عن قره باغ، وست عن مولده النروجي.

ويعوّل ليفركوزن دائمًا على تألق النيجيري فيكتور بونيفاس ويوناس هوفمان والاسباني أليكس غريمالدو الذين سجلوا 17 هدفا معا في الدوري حتى اللحظة.

المجموعة الحديدية

وتتجه الانظار بشكل خاص الى المجموعة الاولى التي تشهد منافسة حامية الوطيس، حيث تتجدد المواجهة بين اولمبياكوس اليوناني ووست هام الانكليزي.

ويدور صراع كبير بينهما وفرايبورغ الالماني على اول مقعدين، حيث قلب الفريق اليوناني الطاولة على منافسه وست هام متصدر المجموعة (6 نقاط) وتغلب عليه في الجولة الماضية 2 1.

وسيطمح وست هام الى الثأر على ارضه والاحتفاظ بصدارة المجموعة التي يتشاركها مع فرايبورغ الالماني، فيما يطمح اولمبياكوس (4 نقاط) الى تجديد فوزه واحتلال احد المركزين الاولين.