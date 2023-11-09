في قمة مجنونة.. الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح ويتأهل لملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن الزمالك من التاهل إلى نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 على حساب بيراميدز، بعدما فاز بنتيجة 4-3 في ضربات الترجيح، وذلك عقب انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء الأربعاء.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائي من الكأس بعدما تخطي عقبة المقاولون العرب بنتيجة 6-1، بينما تأهل بيراميدز بعد الفوز أمام البنك الأهلي عندما التقى به في الدور ربع النهائي، بالفوز بثلاثية نظيفة.

أحرز فيستون ماييلي هدف بيراميدز الأول أمام الزمالك في الدقيقة 5 مستغلا خطأ وارتباك دفاعي في صفوف الأبيض.

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وأدرك نبيل دونجا هدف التعادل للزمالك مع بيراميدز في الدقيقة 92 من كرة رأسية مميزة، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

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وأحرز مصطفى فتحي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 92 بعد تسديدة قوية في مرمى الزمالك عقب تسلمه تمريرة رمضان صبحي.

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ونجح أكينيولا في تسجيل هدف الزمالك الثاني والتعادل أمام بيراميدز في الدقيقة 100.

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وفي الدقيقة 108، سجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث أمام الزمالك.

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ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف الزمالك الثالث أمام بيراميدز في الدقيقة 112 من كرة رأسية، لتنتهي المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

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وبدأ بيراميدز مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

فيما بدأ الزمالك مباراة بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد نيمار - ابراهيما نداي.

خط الهجوم: شيكابالا - زيزو - يوسف أوباما.