تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

يبحث جمهور الكرة المصرية عن موعد مباراة نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد تأهل الفارس الأبيض على حساب بيراميدز.

وحقق الزمالك فوزا دراميا علىة فريق بيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

وسجل أهداف الزمالك كل من دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112"، بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".

وبهذه النتيجة، يتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر، لمواجهة الأهلي، الذي سبق وأن تأهل على حساب إنبي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الـ 13 من مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.