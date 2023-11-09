شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» المرحلة الثالثة والأخيرة من بيع تذاكر النسخة الـ20 لكأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها محافظة جدة بالمملكة خلال الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر2023 م.

وطرح موقع الاتحاد الدولي على حسابه جميع أنواع التذاكر الفردية لجميع المباريات وكل الفئات، إضافة إلى تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وحزمة خاصة بملعب الأمير عبدالله الفيصل)، وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر الوصول السهل العادية، وتذاكر الوصول السهل بسَعة - متاحة عند الطلب، إذ إن التذاكر متاحة ويمكن الحصول عليها عبر الموقع FIFA.com/tickets حتى انتهاء البطولة.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2023 «السعودية» سيتنافس عليها 7 أندية وهي الاتحاد السعودي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا الياباني، الأهلي المصري، ليون المكسيكي، فلومينينسي البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.