أمير القصيم يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أن الدعم غير المحدود من القيادة للرياضة والرياضيين أسهم في جعل المملكة وجهة رياضية عالمية وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد على أن الألعاب السعودية تشكل خطوة مهمة في تأسيس جيل جديد من الرياضيين القادرين على رفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 التي بدأت جولتها في منطقة القصيم بزيارة 6 مواقع في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة.

وتسلم أمير منطقة القصيم شعلة الدورة خلال زيارتها للإمارة، من لاعب كرة القدم السابق سليمان الرشودي، الحائز على بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم مع المنتخب السعودي عام 1989، ورشا خميس عضوة مجلس الاتحاد الآسيوي للملاكمة ومجلس الاتحاد السعودي للملاكمة، وعضوة مجلس إدارة لجنة المرأة تحت رئاسة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.