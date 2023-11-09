الهلال يلاقي التعاون بستايل مومباي سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرمي فريق الهلال الكروي عند الساعة الـ6 مساء الغد بكامل ثقله وقوته على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في مواجهة فريق التعاون في منافسات دوري روشن السعودي في جولته الـ 13 التي تسبق فترة التوقف الثانية لأيام الفيفا، والتي تستمر 15 يوما، ويأتي الهلال وسط غياب 6 من عناصره الكروي لأسباب مختلفة، في سبيل الحفاظ على الصحيفة البيضاء الخالية من سجل الخسائر من أمام منافس عنيد وعتيد على أرضية الميدان سيكون لهما نصيب المشاركة في دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر ديسمبر المقبل.

الانفراد بالصدارة

ويتطلع فريق الهلال إلى الانفراد وحيدا بالصدارة والابتعاد عن أقرب منافسيه النصر بفارق الـ 4 نقاط التي تفصلهما إلى جانب توسيع الفارق بينه وبين فريق التعاون إلى 10 نقاط التي يحاول الزحف نحو ركب المقدمة بالرغم من غياب أبرز عناصره الكروية في مواجهة الغد بسبب تراكم البطاقات الملونة، حيث يمر الفريق الهلالي بأحسن ظروفه الفنية والرقمية، حيث يتصدر الدوري بـ 32 نقطة، ويتصدر مجموعته الآسيوية في دوري أبطال آسيا بـ 10 نقاط مع مستهل انطلاقة جولة الإياب بعد انتصاره الأخير بالهند على مومباي سيتي.

القوة التعاونية

وبالنظر إلى الحالة الفنية للهلال والتعاون نجد أن الأول يسير في خط مستقيم وبتصاعد نسبي عقب نتائجه الأخيرة في آسيا وفي دوري روشن بعد أن ودع الفتح بهدفين نظيفين قبل سفره للهند، بينما الجانب التعاوني خسر نقاط الفوز أمام ضمك على أرضه في الجولة الماضية بعد أن كان يحمل آمال الانتصار قبل مواجهة الهلال، ولذا يرى مديره الفني البرازيلي شاموسكا ضرورة قتل الهلال في ملعبه والتمكن من منطقة المناورة وضبطها بأحكام في ظل غياب أبرز ثلاثي الهلال عن اللقاء(سلمان الفرج، وسافيتش، ونيفيز).

في حين اعتمد المدير الفني للهلال البرتغالي جورجي جيسوس على أسلوب مواجهة التعاون في لقاء مومباي سيتي الهندي الأخير، كونه يعرف القوة التعاونية والعمل على إسقاط أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على الدوري ومحاولة إحباط أي محاولات صفراء لاستغلال الظروف الهلالية العددية الحالية.

غيابات الهلال:

نيمار جونيور، سلمان الفرج، مصعب الجوير، سيرجي سافيتش(للإصابة).

روبن نيفيز، علي البليهي،(تراكم البطاقات).

غيابات التعاون:

البرازيلي فلافيو دا سيلفا،(تراكم البطاقات).

يقود المواجهة الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

مواجهات الفريقين: