الأهلي يفكر في بيع فيرمينو بالشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يرغب في بيع مهاجم الفريق، الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد موقع TeamTalk الرياضي، أن إدارة النادي الأهلي مستعدة لبيع اللاعب في ميركاتو يناير المقبل؛ وذلك بعد بضعة أشهر من وصوله، وسط تأهب من أندية في أوروبا وأمريكا الجنوبية. ويعيش فيرمينو واحدة من أصعب فتراته في مسيرته الاحترافية مؤخرا، حيث يعاني اللاعب من الصيام التهديفي منذ أن سجل 3 أهداف (هاتريك) في أول مباراة بقميص الأهلي، ليفشل في هز الشباك بـ12 مباراة بعد ذلك.

ويتطلع الراقي لبيع اللاعب الذي كان من أبرز صفقات دوري روشن السعودي الصيف الماضي، على الرغم من أن عقده يمتد حتى صيف 2026، بحثا عن توفير مقعد لمحترف آخر في الفترة المقبلة؛ إذ يستطيع كل ناد سعودي التعاقد مع 8 لاعبين أجانب فقط.

إلى ذلك يخوض الفريق الكروي الأول بنادي ضمك لقاء صعبا مساء اليوم أمام ضيفه الأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن مواجهات الجولة الـ 13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتسلح ضمك بعاملي الأرض والجمهور وبنتائجه الإيجابية على ملعبه، حيث إنه لم يخسر حتى الآن منذ بداية منافسات الدوري هذا العام، فقد لعب الفريق 5 مواجهات على أرضه حقق الانتصار مرتين وتعادل في ثلاث مواجهات وحافظ على سجله خاليا من الخسائر.

ويسعى ضمك لاستمرار تفوقه أمام ضيفه الأهلي وتحقيق الانتصار الرابع له في تاريخ مواجهات الفريقين وحرمان القلعة الخضراء من تحقيق الفوز الأول أمام ضمك على ملعب الأخير.

ويبحث ضمك الذي يمتلك في رصيده 14 نقطة إلى الخروج بالنقاط الثلاث وتحسين وضعه النقطي في سلم الترتيب.

وعلى الطرف الاخر يأتي الضيوف إلى هذا اللقاء وليس أمامهم خيار غير الفوز وكسر سلسلة عدم تحقيقه أمام ضمك والتي وصلت إلى 5 مباريات متتالية لم يتذوق فيها الأهلي طعم الانتصار أمام فرسان الجنوب كما أن الضيوف يسعون لتحقيق الانتصار الأول لهم على ملعب المحالة ضمن دوري المحترفين.

قبل المواجهة: