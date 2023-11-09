الإسباني لوبيتيغي يرفض تدريب الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي رفض عرضا لتدريب نادي الاتحاد السعودي خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلفا للمدير الفني البرتغالي، نونو سانتو، الذي تمت إقالته من منصبه.

وقال غاليتي من خلال حسابه الشخصي على موقع «إكس» (تويتر سابقا) «رفض لوبيتيغي العرض الأول لخلافة سانتو، موضحًا أنه لا يحب قيادة الفرق في منتصف الموسم، الاتحاد لن يستسلم ويقوم بإعداد عرض جديد أكبر لإقناع المدرب الإسباني».

ورحل لوبيتيغي (57 عاما) عن تدريب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي بعد نهاية الموسم الماضي، وحاليا لا يعمل مع أي فريق، علما أن المدرب الإسباني سبق له قيادة أندية أوروبية كبيرة على غرار ريال مدريد، وإشبيلية، وبورتو، كما أشرف سابقا على تدريب منتخب بلاده.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت، الثلاثاء، إقالة سانتو من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية ببطولة دوري روشن السعودي، ثم الخسارة الأخيرة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وتولى سانتو تدريب الاتحاد خلفا للروماني كوزمين كونترا؛ حيث تمكن صاحب الـ49 عاما خلال الموسم الماضي من حصد أول ألقابه مع «العميد» عقب الفوز بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن ينهي الموسم بالتتويج بلقب دوري روشن.

ولعب الاتحاد تحت قيادة سانتو 52 مباراة بكافة المسابقات حتى الآن، حقق خلالها الفوز 36 مرة، وتعادل 9 مرات، وخسر في 7 مباريات، وسجل الفريق في ولايته 111 هدفا، واستقبلت شباكه 42 هدفا، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.