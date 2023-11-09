الامارات | المسافري: البطائح اختار رادوي لخبرته وصلته بكوزمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 نوفمبر 2023

معاذ كمبال - الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم، خلفان المسافري، أنهم وضعوا استراتيجية واضحة من أجل تجنب السيناريو الصعب الذي عاشه الفريق في الجولة الأخيرة الموسم الماضي بدوري أدنوك للمحترفين حتى يضمن البقاء، وأن للفريق هدفاً وطموحاً يتمثل الأول في ضمان البقاء، والثاني بإنهاء الموسم في مركز متقدم في جدول الترتيب، لكنه أكد أن أهداف وطموحات الفريق في الموسم المقبل ستكون مختلفة، مشيراً إلى أن اختيار المدرب رادوي جاء بناء على خبرته في الدوري وصلته بمدرب الشارقة كوزمين.

وقال المسافري في تصريحات صحافية: «لا أخفي أن هدفنا البقاء، ولكن طموحنا هو أن نحتل مرتبة أعلى من منطقة الوسط في جدول الترتيب، وأن يأتي ذلك عبر نتائج جيدة ترضي إدارة وعشاق النادي، وهذا هدف بكل تأكيد نعمل من أجله سوياً أنا وأعضاء مجلس الإدارة».

وواصل: «صحيح أن الطموح في الموسم الحالي هو مركز متقدم، لكن الموسم المقبل سيكون مختلفاً ويتعلق بإحراز إحدى البطولات التي نشارك فيها، أتحدث هنا عن كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وأبدى خلفان المسافري رضاه على حصد الفريق 11 نقطة خلال سبع جولات، وقال: «إذا سألتني قبل بداية الدوري ما إذا كان الفريق سيحصل على هذه النقاط بالوصول للجولة السابعة فلم أكن أتخيل ذلك، نحن راضون بهذه النقاط التي حصدناها، وإن كان في بعض المباريات كنا الطرف الأفضل، ولكن بعض الظروف أثرت فينا ومع ذلك نحن راضون».

وحول مغادرة 18 لاعباً والتعاقد مع 13 آخرين خلال الانتقالات الصيفية ومدى تأثير ذلك على الفريق، قال المسافري: «التجديد في العناصر أمر صحي، وبالتأكيد هناك كلفة مالية مقابل ذلك، حينما يقع الاختيار على لاعب من نوعية من يخدمون الفريق بشكل جيد فيجب أن تصرف المال، بالنسبة لنا كل تعاقداتنا كانت على قدر التوقعات ولا نشعر بالندم».

وأكد المسافري رضاهم على اللاعبين الأجانب الذين تعاقدوا معهم، لافتاً إلى أن القيمة المالية الكبيرة للاعب المواطن لم تساعدهم في إبرام صفقات على مستوى عال، وقال: «كان علينا أن نتحرك حسب الميزانية، وفي المجمل نحن راضون عن المجموعة، والدليل على ذلك النتائج التي تحقق حالياً».

وحول التعاقد مع المدرب الروماني ميريل رادوي لقيادة الفريق، رغم حداثة تجربته، قال رئيس شركة نادي البطائح لكرة القدم: «كان هناك عدد من الأسماء التي طرحت عليهم، وأن الاختيار وقع على الروماني لأن لديه معرفة بالدوري، وتربطه صلة بمدرب الشارقة الحالي، أولاريو كوزمين».

ورداً على سؤال عن التصريحات التي انتقد فيها رادوي لاعبي الفريق عقب الخسارة من العين، قال: «اجتمعنا بالمدرب وأخبرناه بأنه لم يكن عليه استخدام بعض العبارات، بالنسبة لنا نأخذ الأمور دائماً بإيجابية، وأن المدرب كان في تصريحاته غيوراً على الفريق، وخلال الجلسة أبدى المدرب تجاوباً كبيراً معنا».

ننتظر الكثير

من أحمد خليل

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم أنهم يأملون اكتمال جاهزية نجم الفريق أحمد خليل، ليكون قادراً على المشاركة في المباريات أساسياً، وقال: «لسنا وحدنا من ينتظره، وإنما كذلك الجمهور الإماراتي وأنا واحد منهم، هو حالياً يتدرب مع الفريق وسنشاهده قريباً».