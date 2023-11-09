الامارات | كيبانو: خسارة الجزيرة 7 نقاط من 9 لا تدعو إلى القلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 نوفمبر 2023

أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الجزيرة، الكونغولي نيسكينز كيبانو، أنه لا يوجد ما يدعو إلى الشعور بالقلق من النتائج التي حققها الفريق في الجولات الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن الموسم لايزال في بدايته، مشدداً على أن الفريق لديه القدرة على تعويض فارق النقاط مع الفرق التي تنافس على صدارة ترتيب الدوري.

وقال كيبانو لـ«الإمارات اليوم»: «إنه لا يرى أن وضع الفريق أصبح صعباً بسبب عدم تحقيقه الفوز في ثلاث مباريات متتالية في الدوري»، موضحاً: «بالتأكيد لسنا سعداء بخسارتنا سبع نقاط من إجمالي تسع في آخر ثلاث مباريات، بتعادلنا مع كل من شباب الأهلي والشارقة، وخسارتنا أمام خورفكان، ولكن في الوقت نفسه لا يجب أن تتوقف طموحاتنا، وأن نعتبر هذه النتائج مؤشراً إلى أن الفريق تقلصت حظوظه في المنافسة». وأضاف: «مسابقة الدوري في بدايتها بمرور سبع جولات، وأرى أننا لدينا فرصة لتصحيح أوضاعنا، من خلال التركيز بشكل أكبر في المباريات المقبلة، ويجب أن نكون أكثر حذراً لأن الاستمرار بالنسق نفسه وخسارة المزيد من النقاط، سيعرقل الفريق ويجعل وضعنا صعباً».

وتحدث عن أسباب عدم فوز الجزيرة في المباريات الثلاث، قائلاً: «لعبنا أمام شباب الأهلي مباراة كبيرة، إذ إنه فريق قوي وكلا الفريقين كان لديهما فرصة تحقيق الفوز، وفي النهاية التعادل لا يعد نتيجة سيئة أمام فريق ينافس على اللقب، رغم أن المباراة على ملعبنا، ولكن التعادل يعد نتيجة واردة لا يجب أن نقف عندها كثيراً، أما الخسارة أمام خورفكان فيجب أن نعترف أننا ارتكبنا أخطاء لا يجب أن نقع بها، وهذه الهزيمة تعد جرس إنذار بالنسبة للاعبين والفريق بشكل عام، ويجب التركيز في جميع المباريات والتعامل مع جميع الأندية بالأهمية نفسها، لأنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، وجميع المباريات تحتاج إلى الجدية والتركيز». وواصل حديثه بقوله: «في المقابل نتيجة التعادل أمام الشارقة في الجولة السابعة كانت محبطة جداً بالنسبة للاعبين، خصوصاً أن الطريقة التي أهدرنا فيها الفوز كانت غير متوقعة عندما دخل مرمانا هدفاً بالخطأ في الوقت القاتل».

وأردف: «أعتقد أن تفاصيل صغيرة حرمتنا من الفوز على الشارقة، وهو من الفرق أيضاً القوية، وما حدث في مباراة شباب الأهلي ينطبق على هذه المباراة، وهو أن المباريات التي تجمع الأندية التي تنافس على الصدارة دائماً ما تكون كل الاحتمالات مطروحة، لذلك علينا في هذا النوع من المباريات أن نستغل أي فرصة نحصل عليها، وكان يجب أن نعزز من تقدمنا حتى نحسم المباراة، ونتجنب تكرار هذا السيناريو في المباريات المقبلة».

وأشار اللاعب الكونغولي إلى أن الجزيرة لديه فرصة جيدة لإعادة ترتيب أوراقه، وقال: «فترة التوقف الدولي جاءت في توقيت مناسب بالنسبة لنا، حتى يتمكن الجهاز الفني من علاج الأخطاء التي ارتكبناها، والتركيز بشكل أكبر على أن يكون الفريق جاهزاً للعودة إلى استئناف المباريات وهو في كامل جاهزيته».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجزيرة يركز على جميع البطولات، وقال: «لدينا مباراة مهمة في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة، بعدما حققنا الفوز في الذهاب على ملعبنا بهدفين مقابل هدف، وهي بطولة مهمة أيضاً، إذ إننا بشكل عام لدينا طموحات كبيرة في جميع البطولات التي نشارك بها خلال الموسم الحالي».

الجزيرة في آخر ثلاث جولات تعادل مع شباب الأهلي والشارقة،

وخسر من خورفكان.