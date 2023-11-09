الامارات | «الأبيض الأولمبي» يُدشن تدريباته من عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 نوفمبر 2023

دبي - الإمارات اليوم

دشن المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة محطته الإعدادية الأولى استعداداً لنهائيات بطولة كأس آسيا «قطر 2024»، وذلك عبر معسكره الداخلي الذي انطلق أمس في عجمان، ويختتم 21 نوفمبر الجاري.

ويخوض «الأبيض الأولمبي» خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين على استاد نادي الحمرية أمام منتخبي طاجيكستان والكويت يومي 14 و21 الجاري.

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر الحالي 26 لاعباً، هم: أحمد محمود، مبارك بني زامة، أحمد فوزي، عبدالله العطاس (الجزيرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) فهد بدر (الإمارات) عبدالله الحمادي (يونايتد) منصور الشامسي (العين) علي عبدالعزيز، عبدالله عباس، مايد الطنيجي (النصر) عبدالله أحمد، منصور المنهالي، راشد عصام (الوحدة) خميس المنصوري (بني ياس) حمدان حميد (شباب الأهلي) حمدان العامري، محمد المازمي، سلطان البدواوي، خالد الأصبحي (حتا) حمد المقبالي، محمد سالم (الفجيرة) ياسر حسن، وليد المحرزي (كلباء) خالد توحيد، ضاري فهد (الشارقة).

وكان المنتخب الوطني قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024»، بعد تصدره لقمة ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، حصدها من تعادل سلبي مع منتخب الصين، وتحقيق الفوز على المنتخب الهندي بنتيجة (3-صفر).