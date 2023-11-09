الامارات | برلين يخطف نقطة تاريخية في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد أونيون برلين الألماني نقطته الأولى في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه نابولي الإيطالي 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.

ووضع رجال المدرب السويسري أورس فيشر حداً لسلسلة من 12 هزيمة متتالية وخرجوا بتعادل صعب بصلابتهم الدفاعية مع بطل إيطاليا، وافتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي (39)، قبل أن يدرك العاجي دافيد فوفانا التعادل لأونيون برلين (52).

لكن رغم هذا التعادل، بقي أونيون برلين في قاع ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق ست نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد (9 نقاط) الذي يلعب لاحقاً مع براغا البرتغالي.