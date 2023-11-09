عبد الواحد السيد يكشف سر فوز الزمالك على بيراميدز ورسالة معتمد جمال للاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك السر وراء فوز الفريق الأبيض على حساب بيراميدز والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر.

وأشار عبد الواحد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن هناك العديد من المشاكل التي واجهته ولكنه تعامل بعيداً عن الإعلام وتم الاتفاق على بعض الخطوات لوضع نظام ثابت داخل الفريق.

وأكد أن معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني قال للاعبيه قبل اللقاء:" أريد منكم لاعبين يشبهون جماهير النادي".

ووجه عبد الواحد الشكر للاعبي الزمالك الذين قدموا ما عليهم في المباراة وبذلوا كل ما لديهم.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

وحدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس بالعام المقبل 2024 كموعد لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.