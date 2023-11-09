أرسنال يتخطى إشبيلية ويقترب من دور الـ16 بـ دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزًا مهمًا على إشبيلية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الإمارات لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل لياندرو تروسارد هدف أرسنال الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف اللاعب بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايا

الدفاع: تومياسو- جابرييل- ساليبا - بن وايت

الوسط: رايس - جورجينهو - هافيرتز

الهجوم: ساكا - تروسارد - مارتينيلي.

بينما بدأ إشبيلية اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دميتروفيتش

الدفاع: خوان لويس - بادي - غوديلج - انريكي

الوسط: فيرناندو- جوردن - سو - لاميلا - بيدروسا

الهجوم: يوسف النصيري

بهذا الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن فريق إيندهوفن الهولندي الوصيف، ويأتي لانس في المركز الثالث بـ5 نقاط أيضًا، بينما يحل إشبيليه في المركز الأخير بنقطتين فقط.