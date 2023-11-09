إنتر ميلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز قاتل على سالزبورج

نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي في الفوز على نظيرة سالزبورج في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفاز إنتر ميلان على سالزبورج بهدف دون رد في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، على الرغم من سيطرة الإنتر على أحداث اللقاء.

وسجل هدف اللقاء الوحيد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 85 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط متساوياً مع ريال سوسيداد المتصدر، بينما يتواجد سالزبورج في المركز الثالث برصبد 3 نقاط، ويتذيل فريق بنفيكا المجموعة بدون نقاط.

وبدأ إنتر ميلان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان أوريل، فرانشيسكو أتشيرتي، اليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان، دافيد فراتيسي، هاكن كالهانغولو، هنريك مختيريان، كارلوس اوجوستو

خط الهجوم: ماركوس تورام، أليكسيس سانشيز