هويلاند ينفرد برقم تاريخي مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

حقق الدنماركي رامسوس هويلاند، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رقمًا تاريخيًا مع فريقه بعد هدفيه أمام كوبنهاجن، في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح راسموس هويلاند التهديف مبكرًا لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 28، في دوري الأبطال.

وشارك هويلاند، في الخسارة التي تلقاها فريق مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن، بنتيجة 4-3، بعد سيناريو مثير، في دوري أبطال أوروبا.

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وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن راسموس هويلاند هو أول لاعب يسجل خمسة أهداف في أول أربع مباريات له في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد.

وأوضحت الشبكة، أن هويلاند يبلغ من العمر 20 عامًا و277 يومًا، وهو أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في قاع ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وباتت مهمة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا صعبة.