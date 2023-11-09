شاهد.. مشجع يقتحم ملعب مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن بعلم فلسطين

اقتحم مشجع ملعب ملعب باركن ستاديون المستضيف لمباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى مانشستر يونايتد مع فريق كوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستمر المشجع يطوف أرضية الملعب بعلم فلسطين، قبل أن تنجح قوات الأمن في الامساك به.

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وسقط مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد سيناريو مثير، ليصعب مهمة تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في قاع ترتيب المجموعة.

وبدأ اليونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: آرون وان بيساكا – جوني إيفانز – هاري ماجواير – ديوجو دالوت.

الوسط: كريستيان إريكسن – سكوت ماكتومينياي – برونو فيرنانديز.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد