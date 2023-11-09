زيزو يوجه رسالة مؤثرة إلى الجماهير بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر

وجه أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

وكتب زيزو عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”: “احنا مخدناش بطولة بس وصلنا لمرحلة ومكان بظروف اعجازية ، احنا الزمالك عشان عندنا جمهور يهز الجبل ، احنا الزمالك عشان عندنا لاعيبه رجالة ، ربنا بيرسمك الطريق الصعب عشان يطلعلك في نظر الناس بطل”.

أقرأ أيضاً- هويلاند ينفرد برقم تاريخي مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

وتابع: ” بيحطك في كل الظروف المستحيله عشان يوريك انة موجود لو اخدت بالاسباب و اجتهدت ، جمهور يخلي الواحد يصدق انه احسن فرقه بالعالم حتي لو دا مش حقيقة ، شكرا لكل واحد كان موجود النهاردة تستحقوا تفرحوا”.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاهلي في نهائي كأس مصر يوم 13 مارس المقبل.