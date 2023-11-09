مانشستر يونايتد يسقط أمام كوبنهاجن بسيناريو مثير ويصعب مهمته في دوري الأبطال

واصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نزيف النقاط في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة مثيرة من نظيره كوبنهاجن.

وخسر مانشستر يونايتد من نظيره كوبنهاجن، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد سيناريو مثير، ليصعب مهمة تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب مانشستر يونايتد ضد نظيره كوبنهاجن، مساء الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن، على ملعب باركن ستاديون، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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وافتتح راسموس هويلاند التهديف مبكرًا لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 28.

واستفاق فريق كوبنهاجن قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل محمد اليونسي، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 45، ثم أحرز جونسالفيس التعادل في الدقيقة 45+9 من ركلة جزاء.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ ماركوس راشفورد في الدقيقة 42، ليستكمل مانشستر يونايتد المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني سجل برونو فيرنانديز، التقدم للمان يونايتد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ثم عاد كوبنهاجن بهدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق لوكاس ليراجير.

واختتم روني باردجي، الأهداف بتسجيل الهدف الرابع لفريق كوبنهاجن في الدقيقة 87، ليخطف ثلاث نقاط من مانشستر يونايتد.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في قاع ترتيب المجموعة.