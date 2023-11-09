المتأهلون إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة

بدأت أندية دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، في حجز مقاعدها في دور ثمن النهائي من البطولة، من خلال مباريات الجولة الرابعة.

ويقدم لكم موقع “كورة 365” الأندية المتأهلة إلى دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، حيث حسمت 4 أندية تأهلها.

المتأهلون إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حتى الآن

وحسمت 6 أندية تأهلها إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهم:”مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، إنتر ميلان، ريال سوسيداد، لايبزيج”.

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وحجز مانشستر سيتي أول بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي برصيد 12 نقطة، بعد الفوز الذي حققه على حساب يونج بويز بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء.

وخطف بطاقة التأهل الثانية إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فريق لايبزيج، ليرافق مانشستر سيتي، وينهي الصراع في المجموعة السابعة.

وفي مباريات الأربعاء، تأهل بايرن ميونخ إلى ثمن النهائي برصيد 12 نقطة بعد الفوز الذي حققه على جالطة سراي بهدفين لهدف.

بينما تأهل ريال مدريد، برصيد 12 نقطة أيضًا، بعد الفوز على براجا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

أما بطاقة التأهل الخامسة، كانت من نصيب فريق إنتر ميلان، بعد الفوز على حساب سالزبورج بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في الوصافة.

فيما تأهل فريق ريال سوسيداد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عن المجموعة الرابعة رفقة الإنتر، بعد الفوز على بنفيكا بثلاثية مقابل هدف، في الصدارة بـ10 نقاط.