هل استهنتوا بالزمالك؟ أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - ابدى محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز حزنه الشديد من الخسارة اليوم من الزمالك والخروج من بطولة كأس مصر.

قال "فتح الله" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أشكر اللاعبون على مجهود اليوم رغم الخسارة، واجهنا فريق كبير وكنا الأقرب للفوز في العديد من الفترات ولو تأخر عودة الزمالك في النتيجة للدقائق لخرج بيراميدز فائزا".

أضاف: "خرجنا من الباب الكبير ومرة أخرى بشكر اللاعبين، ما فعلوه بالتقدم في العديد من المرات على فريق مثل الزمالك يحسبلهم ودائما مباريات الكأس لها حسابات أخرى".

أكمل: "عدم البدء برمضان صبحي من بداية المباراة وجهة نظر فنية، ولما نزل في الشوط الثاني قدم أداء مميز".

أوضح: "الزمالك عمل ماتش كبير ووراهم جماهير كبيرة بتساندهم، ومازلنا في بداية الموسم ومازال هناك بطولات قادمة".

وأتم تصريحاته: "لم نستهين أو نستهتر بالزمالك اليوم ولكن كان التوفيق بعيدا ولا اعترف بالكعب العالي وفعلنا كل شيء في الكرة اليوم ولم نحقق الفوز في النهاية وهذه هي كرة القدم".