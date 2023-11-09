لن ينصلح الحال.. ممدوح عيد يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أعرب ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن غضبه واستياءه عقب الخسارة أمام الزمالك 3-4 بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس مصر، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 3/3.

ونشر ممدوح عيد، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الأربعاء، قائلًا: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام لا تحاسب".

وشهدت المباراة اعتراضات من لاعبي بيراميدز ضد الحكم أحمد الغندور، ومطالبات باحتساب ضربة جزاء بداعي لمسة يد على محمد عبد الشافي ضمن مجريات اللقاء.

وتلقى أحمد توفيق لاعب بيراميدز بطاقة حمراء في الدقيقة 79 بعد مشاركة لم تتخطى 12 دقيقة، بجانب طرد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز.

وتأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر لملاقاة فريق الأهلي، الذي فاز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، لتقام المباراة يوم 13 مارس 2024.