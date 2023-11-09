محمد عواد: "غير راضي عن أدائي ومستعد أبوس رأس كل زملائي في الفريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

عبر محمد عواد، حارس فريق الزمالك، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس مصر والفوز على فريق بيراميدز، مضيفًا: "الحمد لله على المكسب وبشكر اللاعيبه رجالة هما اللي رجعونا للماتش أكتر من مرة".

وأبدى "عود" عدم رضاه عن أدائه في مواجهة بيراميدز، مضيفًا: "أي نتيجة كانت هتحصل أنا أتحمل مسئوليتها وزملائي هم سبب الفوز الحقيقي.

وقال محمد عواد في تصريحات عقب المباراة لفضائية "أون تايم سبورت": "الحمد لله على المكسب، أشكر الله واللاعبين الرجال الذين أعادوا المباراة أكثر من مرة، وأنا أتحمل مسؤولية أي هدف يدخل مرمانا".

وأضاف، قائلًا: "أي نتيجة مكسب أو خسارة أنا اللي كنت هتحملها أي جون دخل فيا أنا اتحمل مسئوليته، وشكرا للاعيبه وأباركلهم لأنهم الذين تسببوا في الفوز ولست أنا".

وتابع: "شكرا للاعيبه وأبارك لهم لأنهم الذين تسببوا في الفوز ولست أنا، لو أقدر أبوس على دماغ كل واحد فيهم هعمل كدا والحمد له على المكسب وأبارك للمجلس الإدارة وإن شاء الله تبقى بداية مبكرة".

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، حيث تفوق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.