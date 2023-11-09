خالد الغندور: "الزمالك أكبر من اي حد واي لاعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، التهنئة للاعبي ومجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الفوز على بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس مصر 2023.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على موقع اكس :" ‏‎الزمالك اكبر من اي حد".

ونشر "الغندوم"، فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "الحمد لله مبروك للزمالك الف مبروك.. اللاعيبه رجالة، الزمالك اكبر من اي حد واي لاعب واهم من اي لاعب".

وأضاف: " عشان مجلس الإدارة عمل الصح ربنا نصره، الزمالك معندوش لاعيبه ومفيش سكواد، وبيراميدز افضل فريق في مصر واغني نادي، لكن الزمالك قدر يعود من بعيد عشان اللاعيبه اللي لعبت رجالة".

وأشاد الغندور بأداء المدير الفني للزمالك معتمد جمال، قائلًا: "أخد فرصته عمل كل حاجة صح في التدريب، الف مبروك للزملكاوية ومجلس الإدارة واللاعبين الرجالة، ولكل لاعب لعب النهاردة ومبروك للحارس محمد عواد اللي ربنا نصره".