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ميدو بعد التأهل لنهائي كأس مصر: مبادئ الزمالك انتصرت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن الزمالك وصل لنهائي كأس مصر وتخطى فريق بيراميدز بركلات الجزاء الترجحية، بفضل تطبيق مجلس الإدارة العدالة والمبادئ والتي انتصرت في النهاية.

وأضاف "ميدو"، في برنامج "الريمونتادا"، على قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، أن الزمالك واجه فريقاً قويًا متميزًا تم تأسيسه بقوة من السنوات الماضية، لكن الزمالك نجح في تحقيق الفوز والعدل بين اللاعبين.

وأشاد ميدو بالجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الذي أدار المباراة بهدوء وبتركيز وحقق الهدف المطلوب بالتأهل لنهائي كأس مصر.

تأهل فريق الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الانتصار على فريق بيراميدز بركلات الترجيح 4/3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3/3، خلال المباراة المثيرة التي أقيمت في نصف نهائي كأس مصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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