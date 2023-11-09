عبد الواحد السيد: العدالة سر فوز الزمالك على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن تطبيق العدالة بين اللاعبين، ساهمت في تحقيق الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر، رغم وجود الكثير من المشاكل التي تحيط بالفريق واللاعبين.

وأضاف "عبد الواحد"، عبر برنامج "الريمونتادا"، على قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، أن الزمالك نجح في التعامل مع بعض المشاكل بعيدًا عن الاعلام وتم الاتفاق على بعض الخطوات لوضع نظام ثابت داخل الفريق.

وأوضح أن القارات التي صدرت بحق الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري والحارس محمد صبحي، أمر طبيعي لأنه من غير المقبول الخروج عن النص، ودوري فرض الانضباط والنظام داخل الفريق.

وأشار إلى أن البنيني سامسون أكينيولا يجتهد في التدريبات لإثبات نفسه، رغم أنه كان يخرج من حساب المدرب السابق خوان أوسوريو، وحاول خوض التدريبات منفرداً للوصول للياقة بدنية مناسبة لخوض المباريات.

وجه عبد الواحد السيد ، رسالة قوية للظهير الأيسر عبد الله جمعة بعد عودته، قائلًا: "عبدالله لاعب موهوب ولكنه أهمل في حق نفسه الفترة الماضية ولم يشارك مع الفريق في الكثير من المباريات بعد شفائه من الإصابة".

وأشاد عبدالواحد بأداء اللاعب ناصر منسي مهاجم الفريق وتميز بروحه القتالية وإصراره على تقديم كل ما لديه في لقاء بيراميدز وتسجيله هدف التعادل في الوقت الإضافي الثاني.