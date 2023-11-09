"قال التحكيم فاجر".. خبير تحكيمي يناشد اتحاد الكرة: "عايزين حق الحكام من ممدوح عيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أبدى توفيق السيد الخبير التحكيمي، إعجابه وسعادته بالأداء التحكيمي لـ أحمد الغندور، الذي أدار مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.



وقال "السيد"، في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، المذاع عبر فضائية ETC، اليوم الأربعاء، إن أجواء مباراة الزمالك وبيراميدز كانت صعبة للغاية، و جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي دائم الاعتراض داخل الملعب ولا ترضيه قرارات الحكام، مؤكدًا أنه استحق الطرد بعدما اعترض بشكل غير لائق على الحكم الرابع.

وأكد أن أحمد توفيق كان من الممكن أن يطرد في اللعبة الأولى لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء فقط، لأن اللعبة لم تكن فيها سرعة وقوة، أما اللعبة الثانية كانت نفس التهور، وقرار الطرد سليم 100%.

وأوضح أنه بعد ذلك تلقى حكم المباراة اعتراضات غير مقبولة من جانب دكة بيراميدز والمدير التنفيذي للنادي تحدث بشكل غير لائق وقال أن التحكيم (فاجر)، لذلك يجب على اتحاد الكرة أن يجلب حقوق حكامه، ومن غير المقبول الخروج عن النص.



وأضاف أن معتمد جمال مدرب الزمالك، كان هادئا ويركز فقط في المباراة ولم يعترض على الحكم مطلقا، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة من الحكام ثم لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، تجاه مسئولي بيراميدز.

وأشار إلى أن تصريحات ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز غير مقبولة تمامًا، لأن الحكم أحمد الغندور لم يخطأ في المباراة، ولم يكن هناك أي أخطاء مؤثرة مطلقًا.