شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: أعد الجماهير بالقتال على البطولات ونسير على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد مجدى المدرب المساعد لفريق الزمالك عن سعادته بتأهل الأبيض إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما بالأمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولى.

ووعد مجدى جماهير القلعة البيضاء عبر تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك بالقتال على البطولات حتى أخر نفس من أجل إسعادهم مؤكداً أنهم يسيروا على الطريق الصحيح بعد التأهل لنهائى الكأس رغم الإخفاق في أخر مباراتين بالدورى أمام إنبى وزد.

وأكد مجدى أن معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني منح الثقة للاعبين الغائبين عن المشاركة في المباريات منذ فترة وعلى رأسهم الثلاثى سامسون وعبد الله جمعة وناضر منسى موضحاً أنهم قدموا مستوى جيد أمام بيراميدز.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.